Дуров негативно высказался о контенте Netflix и TikTok

Основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров резко высказался в своем блоге о рекомендательных алгоритмах социальных сетей.

Дуров посетовал на стремление большинства людей «питать свой мозг не фактами», помогающими менять мир, а сериалами от Netflix или роликами в TikTok.

Как считает основатель Telegram, такие развлечения приводят к потере способности человека отличить вымысел от реальности. Кроме того, из-за контента в указанных сервисах пользователи Сети размышляют над несуществующими проблемами.

— Мы должны очистить наши головы от липкой грязи нерелевантного контента, который ежедневно предлагают нам алгоритмы, чтобы стать творческими и продуктивными, — подчеркнул Дуров.

Он отметил, что для возвращения творческой свободы люди «должны сначала вернуть себе контроль над собственным разумом».

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Также Дуров назвал человеческий мозг самым мощным инструментом. Основатель Telegram призвал интернет-пользователей питать главный орган «настоящей информацией», помогающей в решении фундаментальных проблем.