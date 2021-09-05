Дуров негативно высказался о контенте Netflix и TikTok

Основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров резко высказался в своем блоге о рекомендательных алгоритмах социальных сетей.
Дуров посетовал на стремление большинства людей «питать свой мозг не фактами», помогающими менять мир, а сериалами от Netflix или роликами в TikTok.
Как считает основатель Telegram, такие развлечения приводят к потере способности человека отличить вымысел от реальности. Кроме того, из-за контента в указанных сервисах пользователи Сети размышляют над несуществующими проблемами.
Он отметил, что для возвращения творческой свободы люди «должны сначала вернуть себе контроль над собственным разумом».
Также Дуров назвал человеческий мозг самым мощным инструментом. Основатель Telegram призвал интернет-пользователей питать главный орган «настоящей информацией», помогающей в решении фундаментальных проблем.