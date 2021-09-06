О причинах смерти знаменитого артиста не сообщается.

В понедельник, 6 сентября, стало известно о смерти французского актёра театра и кино Жан-Поля Бельмондо. О его кончине сообщило агентство France-Presse со ссылкой его адвоката. О причинах смерти знаменитого артиста не сообщается.

Жан-Поль Бельмондо вошел в историю как символ кино «новой волны», один из самых узнаваемых актёров Европы, у которого за спиной под сотню картин. Актерскую карьеру будущая звезда начала в 1956 году, получив популярность после фильма Жан-Люка Годара «На последнем дыхании».

Среди работ Бельмондо также известны и другие картины — «Женщина есть женщина» и «Безумный Пьеро» уже известного Годара, «Сирена с «Миссисипи» Франсуа Трюффо, «Доктор Пополь» Клода Шаброля, «Стависки» Алена Рене, «Отверженные» Клода Лелуша, «Профессионал» Жоржа Лотнера и множество других.

С 2001 по 2008 год ушел со съемок из-за инсульта, но вскоре вновь вернулся на площадку. Актер является обладателем «Золотого льва» за вклад в кинематограф и множества других наград и кинопремий.