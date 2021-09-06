Ленинградец решил продать артиллерийские пушки на сайте объявлений

Оригинальное объявление появилось на сайте объявлений «Авито». Житель Ленобласти оценил два необычных лота в 3 млн рублей.
Фото: avito.ru/47news
Фото: avito.ru/47news
Как стало известно порталу Фонтанка 6 августа, в понедельник, на сайте Avito разместили объявление о продаже двух боевых орудий времён Великой Отечественной войны: 76-мм дивизионной пушки ЗИС-3 образца 1942 года и 122-мм гаубицы образца 1938 года.
Как рассказал продавец, орудия принадлежат его отцу и находятся в посёлке Симагино Выборгского района. Также он заверил, что все документы на орудия у него имеются.
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06.09.2021 143