В Красном Бору у детской площадки вторые сутки лежит неразорвавшийся снаряд

Пошли вторые сутки, как на берегу у пруда на Вокзальной улице в Красном Бору Тосненского района Ленобласти лежит неразорвавшийся артиллерийский снаряд.

Серьезно поврежденный коррозией боеприпас подняли со дна в минувшее воскресенье, 5 сентября. Местных жителей тревожит снаряд, ведь в нескольких метрах от него расположены детские аттракционы и общепит. О находке уже сообщили в местную администрацию, полицию и военным.

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В военкомате затруднились назвать точные сроки вывоза боеприпаса. Уточнив, что отрабатываются сигналы из городов, а затем заявки из населенных пунктов поменьше, пишет 47news.