Дорожные работы проводятся в рамках госпрограммы 47 региона «Развитие транспортной системы Ленинградской области».

Ремонт Выборгских дорог идет в соответствии с графиком. Работы по обновлению дорожного покрытия осуществляется в Выборге круглогодично в рамках содержания муниципальных дорог. Основной ремонт производится в летний период. Оставшуюся часть работ планируют завершить к концу сентября.

«Дорожный ремонт в настоящее время производится без перекрытий для проезда автомобильного транспорта. Работы выполняются в соответствии с графиком. Задержки по срокам исполнения контракта были на Южном Валу — в связи с учениями военных и планируемыми спортивными соревнованиями. Из объектов, которые ремонтируются, в настоящее время, к сдаче готовят Одесский переулок и ул. Лесопильную. Выполняется ремонт на ул. Большой Каменной», — Начальник отдела дорожного хозяйства администрации Выборгского района Анастасия Аверина

Дорожные работы проводятся в рамках госпрограммы 47 региона «Развитие транспортной системы Ленинградской области». Уже проведен ремонт дорог по улицам Рубежной, Песочной, Александровской, Майорова, Лесопильной и Петрозаводской, Сухова.

До конца сентября планируется обновление следующих участков: ул. Большая Каменная, Одесский переулок, ул. Промышленная (от ул. Весенний поток до ул. Промышленной, 2), Таммисуо (от Смирновского шоссе до разворотного кольца включительно), ул. Южный Вал, ул. 2-я Бригадная, ул. Продольная, ул. Тенистая, ул. Советская (на участке от ул. Крепостной до ул. Выборгской). Об этом сообщает администрация МО «Выборгский район» Ленобласти.