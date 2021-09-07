Волк, будучи представителем Псовых, также обозначает границы своей территории мочевыми метками.

Нижне-Свирский государственный заповедник продемонстрировал поведение волка, помечающего свою территорию. Одна из фотоловушек парка зафиксировала, как хищник обозначает границы своей территории мочевыми метками. Такое поведение свойственно всем представителям Псовых, отмечают специалисты.

«Волки могут держаться как стаями, так и парами и поодиночке. В стаи эти животные собираются преимущественно в зимний период, чтобы было проще выжить, добывая пропитание совместно — охотясь на крупную дичь типа лосей или кабанов», — Нижне-Свирский государственный заповедник