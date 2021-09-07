«Ласточки», следующие в Великий Новгород, будут останавливаться в Трубниково и Торфяном

С 17 сентября скоростные поезда, курсирующие между Петербургом и Великим Новгородом, будут делать дополнительную остановку на станциях Трубниково и Торфяное.

Поезд №7001 будет отправляться в 7:26 с Московского вокзала Петербурга, остановка в Трубниково — 08:33, в Торфяном — 08.42, прибытие в Великий Новгород — 10:17. Такие меры приняты для повышения качества обслуживания пассажиров, сообщает пресс-служба СЗППК.

С более подробным расписанием можно ознакомится на станциях и вокзалах, а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Также с 17 сентября меняется расписание движения пригородных поездов в Петербурге и Ленобласти.