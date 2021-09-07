Транспортная прокуратура даст оценку действиям работников железной дороги, состоянию железнодорожного полотна и подвижного состава.

В Санкт-Петербурге на станции Новый Порт случился сход вагона с рельс. С ж/д путей сошла передняя тележка третьего вагона. Обошлось без человеческих жертв и ущерба грузу.

Транспортная прокуратура даст оценку действиям работников железной дороги, состоянию железнодорожного полотна и подвижного состава. Об этом сообщает ЛенТВ24, ссылаясь на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.