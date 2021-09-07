В Ям-Ижоре временно перекроют трассу М-10

Движение по трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти будет перекрыто 7 и 8 сентября из-за монтажа рамных опор.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 23:00 07 сентября по 7:00 08 сентября на 673-м км дороги М-10 будут перекрыты три полосы движения в сторону Москвы. Проезд организуют по оставшимся трем: по двум в сторону Петербурга, по одной – в сторону Москвы. Кроме того, в указанный промежуток планируется на 20 минут перекрыть движение полностью.

Ранее мы сообщали, что в центре Выборга на три дня приостановят движение из-за съемок фильма.