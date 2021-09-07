Пенсионер из Тосненского района сутки провел в лесу

Автор: Анастасия Щербакова
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Пожилой житель Тосненского района ушел в лес и пропал на целые сутки. 

Пенсионер из Тосненского района сутки провел в лесу Тосно, спасатели, Ленобласть, забулдилсяФото: . Аварийно-спасательная служба ЛО
Пенсионер из Тосненского района сутки провел в лесу Тосно, спасатели, Ленобласть, забулдилсяФото: . Аварийно-спасательная служба ЛО
Пенсионер из Тосненского района сутки провел в лесу Тосно, спасатели, Ленобласть, забулдилсяФото: . Аварийно-спасательная служба ЛО

Об этом рассказали в паблике Аварийно-спасательная служба ЛО вечером, 7 сентября. Мужчина заблудился в лесном массиве около посёлка Форносово в минувшие сутки.

Найти пенсионера спасателям удалось только сегодня, 7 сентября. Обнаружив пострадавшего, сотрудники поискового отряда передали его родственникам. Теперь пенсионеру ничего не угрожает.

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07.09.2021 55
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