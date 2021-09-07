В одной из петербургских квартир оказалось прописано порядка 3,5 тысяч мигрантов

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга прокуратура зафиксировала факт массовой фиктивной регистрации приезжих. В одной квартире оказались прописаны рекордные почти 3,5 тысячи человек.
Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает портал Невские новости со ссылкой на прокуратуру Петербурга. Ведомство выявило квартиру в Адмиралтейском районе города, где поставлено на учет более 3,4 тысяч человек.
Тысячи человек по одному адресу прописала компания «Позитив Групп». Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения завели уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).
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