Мурашко: свыше 92% пациентов, попавших в больницы с ковидом, не прививались

В России среди госпитализируемых с ковидом пациентов доля непривитых превысила 92%. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

ТАСС слова Мурашко. — Свыше 92% поступающих в коронавирусные госпитали пациентов не были вакцинированы, — привели вслова Мурашко.

Министр здравоохранения России также отметил, что прошедшие вакцинацию люди с коронавирусом, как правило, не попадают в реанимации. У привитых заболевание протекает в легкой форме, добавил Мурашко.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 17 425 случаев заражения COVID-19. Это стало наименьшим показателем по суточному приросту заболевших с конца июня.