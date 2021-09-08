На Дубровской ТЭЦ при поддержке Сбербанка запущена замещающая котельная мощностью 180 Гкал/час

На Дубровской ТЭЦ 7 сентября состоялся запуск новой замещающей котельной мощностью 180 Гкал/час. Как сообщают представители предприятия, это исторический момент, по важности сравнимый с запуском самой станции в 1933 году.

Строительство объекта велось с 2019 года силами генерального подрядчика ООО «Северная Компания» за счет собственных средств ООО «Дубровская ТЭЦ» и кредитных средств ПАО Сбербанк. Стоимость проекта – 700 миллионов рублей.

Олег Тихомиров, директор головного отделения Сбербанка по Ленинградской области:

«Дубровская ТЭЦ является примером градообразующего предприятия, которое придерживается принципов устойчивого развития. Два года назад мы подписали генеральное соглашение о финансовой поддержке, а сегодня уже видим результат этих договоренностей. В дальнейшем мы готовы рассматривать возможность новых совместных инфраструктурных проектов, направленных на повышение условий труда и уровня жизни в регионе».

В символическом пуске новой котельной участвовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, депутат Государственной думы Светлана Журова, глава Кировского района Андрей Гардашников, генеральный директор Дубровской ТЭЦ Максим Горелов, представители ПАО Сбербанк, подрядных организаций и органов власти.

Александр Дрозденко в приветственном слове отметил важность современных технологий, внедрение которых улучшает жизнь граждан, и предложил создать на базе старого здания ТЭЦ музей промышленного развития Ленинградской области.

Генеральный директор Дубровской ТЭЦ выразил благодарность всем, кто был задействован в строительстве котельной, и работникам ТЭЦ, без которых данный проект реализовать было бы невозможно. Также Максим Горелов рассказал о подготовке обоснования инвестиций по модернизации тепловых сетей.

Символическое открытие ознаменовало окончание этапа строительства новой котельной. Теперь впереди этап наладки и испытаний оборудования, проверки всех систем автоматики, защиты, подготовка режимных карт работы котельной в разных условиях. Фактический запуск котельной произойдет после проведения регламентных мероприятий.