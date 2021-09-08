В Янино в час пик на маршруты выйдут резервные автобусы

В соцсетях жители Янино во Всеволожском районе Ленобласти пожаловались на пробки и коллапс с общественным транспортом. Для оперативного реагирования информацию передали в комитет по транспорту.

Специалисты проконтролировали работу маршрутов и выяснили, что пик пассажиропотока приходится на утренние часы. Жителям приходится стоять в очереди на маршрутку, при этом наполняемость автобусов полная. Усугубляют ситуацию многокилометровые пробки, образующиеся из-за дорожных работ в районе Янино и на КАД.

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Перевозчикам поручено задействовать резервные автобусы в час-пик. На остановке в районе Голландской улицы перевозчику рекомендовали установить камеру для постоянного контроля за наполняемостью и своевременного реагирования, сообщили в администрации Ленобласти.