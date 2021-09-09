На КАД образовалась 18-километровая пробка

В четверг, 9 сентября дороги Северной столицы оказались загружены на 8 баллов.
В четверг вечером, 9 сентября на петербургских дорогах образовались серьезные автомобильные пробки. Согласно данным «Яндекс.Карты», заторы оцениваются в восемь баллов из десяти.
Гигантский затор на 18 километров зафиксирован на участке от 50-го до 67-го километра внутреннего кольца КАД. Также автолюбители жалуются на медленное движение в районе подъезда к Комендантскому проспекту, на 23-м километре внутреннего кольца и в районе Ржевки.
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09.09.2021 28