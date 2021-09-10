Музей Дороги жизни в Коккорево примет экспонаты военного времени

Музей истории прорыва блокады Ленинграда, который разместится в здании бывшего штаба Дороги жизни в деревне Коккорево, собирает коллекцию

«Друзья! Мы работаем над будущей экспозицией Народного музея Дороги Жизни в Коккорево. Если у вас есть воспоминания, вещи или документы, так или иначе связанные Дорогой Жизни, и вы хотели бы видеть их в музее, мы с радостью примем их. Приносить или присылать можно в Дом Авиаторов во Всеволожске, в Ленинградский областной музей «Дорога жизни», — отметил Зампредседателя правительства Владимир Цой.

По всем вопросам, вязанным с коллекцией народного Музея Дорога жизни, можно обратиться по телефону: +7(812) 456-11-23, 456-11-24 или на адрес электронной почты: gbukmmk@yandex.ru.

Напомним, что музей «Кобона: Дорога жизни« запустил виртуальный тур. У посетителей есть возможность рассмотреть отдельные экспонаты и узнать их историю. Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» предлагает видео-рассказы о заповеднике, создании Диорамы и Панорамы, а также хроники о событиях Великой Отечественной войны.