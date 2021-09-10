Ленинградцы продолжают теряться в лесах в поисках грибов

Спасатели почти ежедневно выводят из леса заблудившихся ленинградцев. На этот раз по грибы отправились жительницы Приозерского и Всеволожского районов, однако самостоятельно вернуться домой не смогли.

О происшествии рассказали в группе Аварийно-спасательная служба ЛО вечером, 10 сентября. Сперва поисковики отправились на помощь двум женщинам, потерявшимся в лесном массиве в районе озера Ястребиное.

Позже стало известно, что та же участь постигла и жительницу Всеволожского района. Женщина отправилась собирать грибной урожай рядом с поселком Дубровка, но заплутала. Поисковики Шлиссельбурга оперативно выехали на вызов и вывели женщину из леса.