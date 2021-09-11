ДТП со смертельным исходом произошло сегодня утром, 11 сентября, на 125 километре трассы Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти.
Фото: паблик "Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга", vk.com
Лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и Subaru. Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали четырех человек. По предварительной информации, водитель Daewoo скончался на месте от полученных травм.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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11.09.2021 74