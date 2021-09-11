Фото: один человек погиб после лобового столкновения двух легковушек у Толмачево

Автор: Гузель Галимова
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ДТП со смертельным исходом произошло сегодня утром, 11 сентября, на 125 километре трассы Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти.

Фото: один человек погиб после лобового столкновения двух легковушек у Толмачево Толмачево, Лужсикй район, лобовое столкновение, лоб в лоб, ДТП
Фото: один человек погиб после лобового столкновения двух легковушек у Толмачево Толмачево, Лужсикй район, лобовое столкновение, лоб в лоб, ДТП
Фото: один человек погиб после лобового столкновения двух легковушек у Толмачево Толмачево, Лужсикй район, лобовое столкновение, лоб в лоб, ДТП
Фото: паблик "Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга", vk.com

Лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и Subaru. Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали четырех человек. По предварительной информации, водитель Daewoo скончался на месте от полученных травм.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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