Уже через несколько дней в Петербург и Ленинградскую область придут резкие похолодания. Температура воздуха опустится на десять градусов. Такой прогноз дали в Гидрометцентре России.

Похолодания также придут в Московскую, Новгородскую, Ярославскую области, Республику Коми и другие регионы с 15 сентября. Такая погода сохранится до конца рабочей недели.

А пока в Ленобласти сохраняется теплая погода. Завтра, 12 сентября, температура воздуха днем составит +15…+20°C. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха днем +15…+20°C.