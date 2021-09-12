Более 50 человек вышли на субботник в лесу Ломоносовского района

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает Комитет государственного экологического надзора, субботник возле деревень Мустово и Систо-Палкино прошел 11 сентября.

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Фото: online47.ru

Организовали уборку сотрудники администрации Ломоносовского района и Копорского сельского поселения. В ней приняли участие более 50 человек. Было собрано около 15 кубометров мусора, в том числе покрышки и металлические предметы.

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12.09.2021 65

В Комитете государственного экологического надзора сообщили, что договор на вывоз мусора, собранного на субботнике, был заключен заранее.

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