Более 50 человек вышли на субботник в лесу Ломоносовского района

Как сообщает Комитет государственного экологического надзора, субботник возле деревень Мустово и Систо-Палкино прошел 11 сентября.

Организовали уборку сотрудники администрации Ломоносовского района и Копорского сельского поселения. В ней приняли участие более 50 человек. Было собрано около 15 кубометров мусора, в том числе покрышки и металлические предметы.

Вам будет интересно Металлолом незаконно собирали в Малом Карлино – фото Как сообщает 12 сентября пресс-служба ГУ МВД, 7 сентября в ходе проверки пункта приема металла на Пушкинском шоссе, 17, в... 12.09.2021 65

В Комитете государственного экологического надзора сообщили, что договор на вывоз мусора, собранного на субботнике, был заключен заранее.