В Кудрово за полчаса удалось найти пропавшего трехлетнего мальчика

По информации ivbg.ru, 11 сентября во время прогулки на проспекте Строителей в Кудрово трехлетний ребенок уехал от мамы на самокате.

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Обеспокоенная женщина сразу обратилась в полицию. Информация была передана в центр оперативного управления вневедомственной охраны, а оттуда поступила во все дежурные наряды.

Сотрудники Росгвардии нашли ребенка в течение получаса на Каштановой аллее. Ребенок спокойно гулял без присмотра взрослых. Его сразу передали матери. Мальчик не пострадал.