Жители Ленобласти стали чаще искать работу в сфере консультирования и инсталляции

Эксперты hh.ru, проанализировали более 23 000 активных резюме по итогам августа от жителей Ленинградской области. Оказалось, что по сравнению с прошлым месяцем активность соискателей выросла на 4%.

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Сильнее всего за месяц количество резюме выросло среди студентов и выпускников: +19% по сравнению с июлем 2021 года года. Не отстают по числу новых резюме соискатели, желающие работать в продажах (+13%). Производственники также активизировались за месяц (+10), транспортники и административный персонал (по +8%). Заметно чаще стали выходить на рынок труда бухгалтеры, строители, ИТ-специалисты, рабочий персонал и рекрутёры.

В сравнении год к году жители Ленобласти стали чаще искать работу в сфере консультирования (+68%), в области инсталляции и сервиса (+29%), а реже всего (-14%) в сфере туризма, гостиниц и ресторанов.

За месяц местные жители также повысили свои зарплатные ожидания – сейчас средняя ожидаемая оплата в регионе на уровне 45 000 рублей, что на 5% или 2000 выше, чем в начале августа.