Жители Соснового Бора жалуются на строителей детского сада

Строители испортили дорогу и угрожают безопасности детей.
Источник: vk.com/sosnovy_bor
По информации сообщества Мой Сосновый Бор, жилые дворы в Сосновом Бору превратили в строительную площадку.
Грузовые автомобили развозят грязь и угрожают безопасности местных детей. По словам местных жителей, у них есть собственный заезд с дороги, но водители упорно используют дворовые дороги.
— Почему нельзя в 21 веке грузовикам колеса мыть и не этой еле текущей струей, и с одной стороны, а водой под нормальным давлением и ВСЕ колёса! — пишет автор поста.
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10.09.2021 262