Жители Соснового Бора жалуются на строителей детского сада

Автор: Александр Селиванов
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Строители испортили дорогу и угрожают безопасности детей.

Жители Соснового Бора жалуются на строителей детского сада Стройки, Сосновый Бор, Россияне, Россия, Ленобласть, Детские сады в России, Детские сады в Ленобласти, детские садыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Соснового Бора жалуются на строителей детского сада Стройки, Сосновый Бор, Россияне, Россия, Ленобласть, Детские сады в России, Детские сады в Ленобласти, детские сады
Жители Соснового Бора жалуются на строителей детского сада Стройки, Сосновый Бор, Россияне, Россия, Ленобласть, Детские сады в России, Детские сады в Ленобласти, детские сады

По информации сообщества Мой Сосновый Бор, жилые дворы в Сосновом Бору превратили в строительную площадку.

Грузовые автомобили развозят грязь и угрожают безопасности местных детей. По словам местных жителей, у них есть собственный заезд с дороги, но водители упорно используют дворовые дороги.

— Почему нельзя в 21 веке грузовикам колеса мыть и не этой еле текущей струей, и с одной стороны, а водой под нормальным давлением и ВСЕ колёса! — пишет автор поста.
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10.09.2021 262
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