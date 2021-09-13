Жители Соснового Бора жалуются на строителей детского сада

Строители испортили дорогу и угрожают безопасности детей.

Источник: vk.com/sosnovy_bor

По информации сообщества Мой Сосновый Бор, жилые дворы в Сосновом Бору превратили в строительную площадку.

Грузовые автомобили развозят грязь и угрожают безопасности местных детей. По словам местных жителей, у них есть собственный заезд с дороги, но водители упорно используют дворовые дороги.

— Почему нельзя в 21 веке грузовикам колеса мыть и не этой еле текущей струей, и с одной стороны, а водой под нормальным давлением и ВСЕ колёса! — пишет автор поста.