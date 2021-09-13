В Рыбацком и Мурино появились два новых стрит-арта

Рыба и Мурка расположились неподалёку от районов.
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
По информации телеграм-канала Питерская Булка, в Санкт-Петербурге и Ленобласти появились два новых стрит-арта.
РЫБАцкая выглядит, как стрелочка и указывает направление, где находится район.
В свою очередь, расположение МУРкИНО остается в тайне. Авторы лишь прилагают несколько фото рядом стоящих зданий.
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28.07.2021 318