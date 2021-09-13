В Рыбацком и Мурино появились два новых стрит-арта

Рыба и Мурка расположились неподалёку от районов.

Источник: https://t.me/PiterskayaBulka Источник: https://t.me/PiterskayaBulka Источник: https://t.me/PiterskayaBulka Источник: https://t.me/PiterskayaBulka Источник: https://t.me/PiterskayaBulka Источник: https://t.me/PiterskayaBulka

По информации телеграм-канала Питерская Булка, в Санкт-Петербурге и Ленобласти появились два новых стрит-арта.

РЫБАцкая выглядит, как стрелочка и указывает направление, где находится район.

В свою очередь, расположение МУРкИНО остается в тайне. Авторы лишь прилагают несколько фото рядом стоящих зданий.