В Рыбацком и Мурино появились два новых стрит-арта

Автор: Александр Селиванов
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Рыба и Мурка расположились неподалёку от районов.

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По информации телеграм-канала Питерская Булка, в Санкт-Петербурге и Ленобласти появились два новых стрит-арта.

РЫБАцкая выглядит, как стрелочка и указывает направление, где находится район.

В свою очередь, расположение МУРкИНО остается в тайне. Авторы лишь прилагают несколько фото рядом стоящих зданий.

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28.07.2021 318
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