В Сосновом Бору обновляют асфальт от 445 здания ЛАЭС до выезда из города

Как сообщает администрация Соснового Бора, 10-12 сентября на Копорском шоссе уложено 25 000 квадратных метров выравнивающего слоя асфальта.

Укладка нового асфальтобетонного покрытия проводится на участке от 445 здания ЛАЭС до знака «Сосновый Бор» на выезде из города. Общая протяженность отрезка – 3,2 километра.

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Работы выполняет СК «ГиК» в две смены. Объект планируется сдать 15 октября 2021 года. Отклонение от графика может произойти только из-за неблагоприятных погодных условий.