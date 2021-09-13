В Сосновом Бору обновляют асфальт от 445 здания ЛАЭС до выезда из города

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает администрация Соснового Бора, 10-12 сентября на Копорском шоссе уложено 25 000 квадратных метров выравнивающего слоя асфальта.

Сосновом Бору
Фото: vk.com/meriasosnovybor

Укладка нового асфальтобетонного покрытия проводится на участке от 445 здания ЛАЭС до знака «Сосновый Бор» на выезде из города. Общая протяженность отрезка – 3,2 километра.

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