Гатчинский спортсмен выиграл командный Чемпионат Европы по бадминтону

Автор: Сергей Агутин
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Гатчинец Георгий Петров в составе сборной России стал победителем командного чемпионата Европы по бадминтону среди спортсменов до 17 лет в Словении.

Чемпионат Европы
Фото: lenobl.ru

Российские спортсмены одолели французов со счетом 3-2. Как отметил тренер юношеской сборной России Николай Николаенко, это общая победа, ведь много сделали федерация и тренеры на местах.

«Нам удалось провести несколько подготовительных сборов, слаженная работа всего коллектива, доктора, психолога, руководителя делегации дали результат. Все отработали на сто процентов, а ребята поверили и смогли сотворить эту историческую победу», – рассказал Николай Николаенко
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