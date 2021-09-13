Гатчинский спортсмен выиграл командный Чемпионат Европы по бадминтону

Гатчинец Георгий Петров в составе сборной России стал победителем командного чемпионата Европы по бадминтону среди спортсменов до 17 лет в Словении.

Российские спортсмены одолели французов со счетом 3-2. Как отметил тренер юношеской сборной России Николай Николаенко, это общая победа, ведь много сделали федерация и тренеры на местах.

«Нам удалось провести несколько подготовительных сборов, слаженная работа всего коллектива, доктора, психолога, руководителя делегации дали результат. Все отработали на сто процентов, а ребята поверили и смогли сотворить эту историческую победу», – рассказал Николай Николаенко