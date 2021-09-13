Ленобласть разрабатывает новые социальные инициативы

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Специалисты социальной сферы, комитета по социальной защите и здравоохранения поучаствовали в индивидуальной сессии Агентства стратегических инициатив в Выборге.

2b6480f1e
Фото: lenobl.ru

В формате двухдневного «мозгового штурма» специалисты проработали получение социальной помощи женщинами с детьми, подвергшимися насилию в семье, доступное инклюзивное образование детей с ОВЗ по адаптированным основным общеобразовательным программам и угрожающие преждевременные роды на сроке 22 недели.

Вам будет интересно
Ленобласть разрабатывает новые социальные инициативы Ленинградская область, Выборг
Цифровая карта Ленинградской области расширяется
В Ленинградской области продлили срок создания цифровой картографической основы региона до декабря 2023 года. Увеличение финансирования не потребовалось. Изменение необходимо для...
13.09.2021 83

По итогам сессии были сформированы предложения для включения в дорожные карты социальной помощи. До конца сентября 2021 года их направят на утверждение экспертной группе.

Автор