Ленобласть разрабатывает новые социальные инициативы

Специалисты социальной сферы, комитета по социальной защите и здравоохранения поучаствовали в индивидуальной сессии Агентства стратегических инициатив в Выборге.

В формате двухдневного «мозгового штурма» специалисты проработали получение социальной помощи женщинами с детьми, подвергшимися насилию в семье, доступное инклюзивное образование детей с ОВЗ по адаптированным основным общеобразовательным программам и угрожающие преждевременные роды на сроке 22 недели.

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По итогам сессии были сформированы предложения для включения в дорожные карты социальной помощи. До конца сентября 2021 года их направят на утверждение экспертной группе.