Пенсионер на самокате попал под колеса легковушки в Петербурге

Пожилой самокатчик пострадал в ДТП на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Тамбасова. Дорогу он пересекал на красный свет светофора.

О происшествии рассказали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб вечером, 13 сентября. Пострадавшему дедушке пришлось вызвать скорую.

По словам очевидцев, причиной столкновения стала невнимательность пенсионера на самокате. Он выехал на дорогу на запрещающий знак светофора и не спешившись. Встать после столкновения дедушка не смог. Первую помощь до приезда скорой ему оказывали сбивший его водитель и прохожие.

«Самокатчик поехал по Ветеранов на уже красный, Lada стартанула по Тамбасова на свой зелёный. Подлетел, говорит, знатно. Вроде как дед, без защиты», — отметили очевидцы.