Волонтеры благотворительной организации «Ночлежка» организовали сбор дождевиков для бездомных людей в Петербурге и Москве. Акция проводится впервые.

«Подойдут любые дождевики на взрослого человека. Главное, чтобы они были целые и защищали от воды. Примем их в любом количестве и будем раздавать на стоянках Ночного автобуса и в Пункте выдачи», — рассказали в благотворительной организации.

Сбор продлится до конца недели — по 19 сентября включительно. Дождевики можно принести на Боровую, 112б (вход с Расстанной, 1), ежедневно с 10 до 22 часов.

Ранее мы сообщали, что «Ночлежка» построит в Ленобласти приют для бездомных и людей с инвалидностью.