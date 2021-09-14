Пожилой петербуржец признался в надругательстве на семилетней девочкой 11 лет назад в Куйвози

По информации ivbg.ru, 13 сентября задержан 58-летний житель Санкт-Петербурга, подозреваемый в надругательстве над девочкой 11 лет назад в деревне Куйвози во Всеволожском районе.

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Это произошло на садовом участке. На момент совершения преступления мужчине было 48 лет, а его жертве – семь лет. Задержанный дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.