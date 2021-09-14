Ленобласть вошла в топ-11 популярных туристических регионов

Ленинградская область заняла 11 строчку в списке некурортных регионов России, пользовавшихся популярностью у туристов в этом сезоне.

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В среднем в область с целью санаторно-курортного досуга приезжают на 10,6 суток. А общая стоимость питания, лечения и проживания за день составила 3 295 рублей.

В топ-15 популярных некурортных регионов России помимо Ленинградской области находятся Башкортостан, Татарстан, Московская область, Чувашия, Ульяновская область, Кировская область, Самарская область, Удмуртия, Алтайский край, Марий Эл, Нижегородская область, Тюменская область, Пермский край и Калининградская область.