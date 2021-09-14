Поисковики нашли останки погибшего красноармейца, сражавшегося под Гатчиной — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: поисковый отряд «Искра»
Фото: поисковый отряд «Искра»

При солдате нашли медальон с плохо сохранившейся запиской. Однако там же было найдено удостоверение павшего воина, которое может помочь установить его личность.

Во вторник, 14 сентября, в Гатчинском районе Ленобласти поисковый отряд «Искра» при раскопках обнаружил кости красноармейца, погибшего во время Великой Отечественной войны. При солдате нашли медальон с плохо сохранившейся запиской. Однако там же было найдено удостоверение павшего воина, которое может помочь установить его личность.

Поисковики нашли останки погибшего красноармейца, сражавшегося под Гатчиной — фото поисковый отряд Искра, останки красноармейца, Ленобласть, Гатчинский район, ВОВ
Поисковики нашли останки погибшего красноармейца, сражавшегося под Гатчиной — фото поисковый отряд Искра, останки красноармейца, Ленобласть, Гатчинский район, ВОВ
Поисковики нашли останки погибшего красноармейца, сражавшегося под Гатчиной — фото поисковый отряд Искра, останки красноармейца, Ленобласть, Гатчинский район, ВОВ
Поисковики нашли останки погибшего красноармейца, сражавшегося под Гатчиной — фото поисковый отряд Искра, останки красноармейца, Ленобласть, Гатчинский район, ВОВ

По данным поискового отряда, воин пал в 1941 году на рубеже под Гатчиной.

Фото: поисковый отряд «Искра»
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Поисковики нашли останки погибшего красноармейца, сражавшегося под Гатчиной — фото поисковый отряд Искра, останки красноармейца, Ленобласть, Гатчинский район, ВОВ
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