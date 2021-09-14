При солдате нашли медальон с плохо сохранившейся запиской. Однако там же было найдено удостоверение павшего воина, которое может помочь установить его личность.

Во вторник, 14 сентября, в Гатчинском районе Ленобласти поисковый отряд «Искра» при раскопках обнаружил кости красноармейца, погибшего во время Великой Отечественной войны. При солдате нашли медальон с плохо сохранившейся запиской. Однако там же было найдено удостоверение павшего воина, которое может помочь установить его личность.

По данным поискового отряда, воин пал в 1941 году на рубеже под Гатчиной.

Фото: поисковый отряд «Искра»