При солдате нашли медальон с плохо сохранившейся запиской. Однако там же было найдено удостоверение павшего воина, которое может помочь установить его личность.
Во вторник, 14 сентября, в Гатчинском районе Ленобласти поисковый отряд «Искра» при раскопках обнаружил кости красноармейца, погибшего во время Великой Отечественной войны. При солдате нашли медальон с плохо сохранившейся запиской. Однако там же было найдено удостоверение павшего воина, которое может помочь установить его личность.
По данным поискового отряда, воин пал в 1941 году на рубеже под Гатчиной.
Фото: поисковый отряд «Искра»
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