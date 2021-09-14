Apple показала iPhone13 и озвучила его цену в России

Компания Apple представила новую линейку iPhone. Всего на рынок выйдет четыре варианта модного смартфона — iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.

Презентация состоялась во время онлайн-трансляции, которая прошла 14 сентября на видеохостинге YouTube.

iPhone 13 можно будет купить за 699 долларов, Pro — от 999 долларов, Pro Max — от 1099 долларов. Предзаказ устройств начнётся с 17 сентября, они появятся в магазинах США с 24 сентября.

В России iPhone 13 mini обойдется минимум в 69 990 рублей, iPhone 13 — от 79 990, iPhone 13 Pro — от 99 990. Предзаказ будет доступен с 22 сентября.