Сотрудники Росгвардии нашли и вернули родителям потерявшегося 3-летнего мальчика в Санкт-Петербурге

Мальчик увлекся ездой на самокате, проехал вперед и пропал из поля зрения матери.

По информации сообщества Вневедомственная охрана по СПб и ЛО, сотрудники Росгвардии разыскали пропавшего ребенка, который во время прогулки уехал на самокате и потерялся в Невском районе.

Старший сержант полиции Александр Гомзяков и сержант полиции Вячеслав Абедаев нашли ребенка около одного из домов на Каштановой улице.

Мальчик был передан родителям, с ним все хорошо.