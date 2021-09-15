Сотрудники Росгвардии нашли и вернули родителям потерявшегося 3-летнего мальчика в Санкт-Петербурге

Мальчик увлекся ездой на самокате, проехал вперед и пропал из поля зрения матери.
По информации сообщества Вневедомственная охрана по СПб и ЛО, сотрудники Росгвардии разыскали пропавшего ребенка, который во время прогулки уехал на самокате и потерялся в Невском районе.
Старший сержант полиции Александр Гомзяков и сержант полиции Вячеслав Абедаев нашли ребенка около одного из домов на Каштановой улице.
Мальчик был передан родителям, с ним все хорошо.
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