Подземный паркинг в Санкт-Петербурге превратился в подводный — фото

Паркинг оказался полностью затопленным.
Источник: https://t.me/pingvin178
Источник: https://t.me/pingvin178
Источник: https://t.me/pingvin178
Источник: https://t.me/pingvin178
По информации телеграм-канала Пингвин, подземный паркинг в новом ЖК Малая Охта полностью затопило.
Будут ли владельцам автомобилей выплачивать средства за ремонт неизвестно.
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