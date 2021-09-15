Подземный паркинг в Санкт-Петербурге превратился в подводный — фото

Автор: Александр Селиванов
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Паркинг оказался полностью затопленным.

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Подземный паркинг в Санкт-Петербурге превратился в подводный - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Подземные паркинги, Паркинги в Санкт-Петербурге, Паркинги в России, Паркинги, НаводненияИсточник: https://t.me/pingvin178
Подземный паркинг в Санкт-Петербурге превратился в подводный - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Подземные паркинги, Паркинги в Санкт-Петербурге, Паркинги в России, Паркинги, НаводненияИсточник: https://t.me/pingvin178
Подземный паркинг в Санкт-Петербурге превратился в подводный - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Подземные паркинги, Паркинги в Санкт-Петербурге, Паркинги в России, Паркинги, НаводненияИсточник: https://t.me/pingvin178

По информации телеграм-канала Пингвин, подземный паркинг в новом ЖК Малая Охта полностью затопило.

Будут ли владельцам автомобилей выплачивать средства за ремонт неизвестно.

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02.09.2018 2530
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