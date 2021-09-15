Александр Дрозденко присутствовал на церемонии открытия комплекса и принял участие в разрезании ленточки.

В среду, 15 сентября, в Тихвине состоялось торжественное открытие современного физкультурно-оздоровительного комплекса. Многострадальное открытие комплекса неоднократно переносилось из-за ряда проблем. Однако в конце августа комиссия проверила объект и убедилась в том, что все недостатки были исправлены.

«Мы надеемся, что с каждым годом Тихвин будет всё лучше и краше, здесь будем всё комфортнее жить. Хочется сказать слова большой благодарности ПАО «Газпром» — нашему давнему партнёру. Вместе мы реализуем множество знаковых и важных проектов в Ленинградской области, включая программу по развитию спорта», — Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

ФОК порадует тихвинцев взрослым и детским бассейном, многофункциональным спортивным залом, в котором можно заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом и бадминтоном. Также в комплексе имеется тренажерный и аэробный зал.