Ленобласть субсидирует раздельный сбор мусора в муниципалитетах

Ленинградская область поделит затраты на реализацию инфраструктуры раздельного сбора отходов, стартовавшего в декабре 2020 года, с областным регоператором.

На старте проекта в Кингисеппском районе появились баки для сбора пластика и стекла на 54 контейнерных площадках. За прошедшие месяцы перечень инфраструктуры раздельного сбора увеличился на 500 адресов. К 1 сентября 2021 года регоператор направил на переработку 274 тонны стекла и 58 тонн пластика.

Благодаря региональному софинансированию путем субсидирования муниципальных образований площадок для раздельного сбора в Ленинградской области должно стать больше, что означает меньше мусора на полигонах.

По словам генерального директора регионального оператора по обращению с отходами Антона Бучнева, получено «огромное количество» заявок на установку баков для раздельного сбора отходов.

«Реализовать их исключительно за счет собственных средств не представляется возможным, о чем мы неоднократно сообщали в рамках рабочих совещаний. Теперь, когда профильный комитет субсидирует муниципалам затраты на закупку баков, география проекта станет еще доступнее», – рассказал Антон Бучнев

Профильный областной комитет 15 сентября объявил о старте приема заявок от муниципальных образований на субсидии для оснащения мест раздельного сбора отходов в 2021 году. Как напомнил советник генерального директора ППК РЭО Михаил Панченко, в национальном проекте «Экология» президентом сформулирована цель к 2030 году достигнуть 100% сортировки ТКО и на 50% снизить объем мусора, направляемого на полигоны.

«Важнейший этап в достижении этой цели – создание инфраструктуры для РСО – это специализированные контейнеры, пункты приема вторсырья, «умные урны», фандоматы. Господдержка поможет ускорить развитие рынка в целом, повысит привлекательность отрасли ВМР, в том числе для увеличения объема частных инвестиций», – подчеркнул Михаил Панченко