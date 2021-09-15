Ленобласть субсидирует раздельный сбор мусора в муниципалитетах

Ленинградская область поделит затраты на реализацию инфраструктуры раздельного сбора отходов, стартовавшего в декабре 2020 года, с областным регоператором.
На старте проекта в Кингисеппском районе появились баки для сбора пластика и стекла на 54 контейнерных площадках. За прошедшие месяцы перечень инфраструктуры раздельного сбора увеличился на 500 адресов. К 1 сентября 2021 года регоператор направил на переработку 274 тонны стекла и 58 тонн пластика.
Благодаря региональному софинансированию путем субсидирования муниципальных образований площадок для раздельного сбора в Ленинградской области должно стать больше, что означает меньше мусора на полигонах.
По словам генерального директора регионального оператора по обращению с отходами Антона Бучнева, получено «огромное количество» заявок на установку баков для раздельного сбора отходов.
Профильный областной комитет 15 сентября объявил о старте приема заявок от муниципальных образований на субсидии для оснащения мест раздельного сбора отходов в 2021 году. Как напомнил советник генерального директора ППК РЭО Михаил Панченко, в национальном проекте «Экология» президентом сформулирована цель к 2030 году достигнуть 100% сортировки ТКО и на 50% снизить объем мусора, направляемого на полигоны.