Житель Мурино обнаружил следы от пуль на окнах квартиры – фото

В паблике «Девяткино LIVE | Мурино» сообщают: 14 сентября житель Мурино Всеволожского района заметил на окнах своей квартиры следы от пуль.
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15.09.2021 207
По словам очевидца, стрельба велась ночью около 22:30.
Мужчина вызвал полицию и написал заявление. На место прибыли специалисты, которые осмотрели поврежденное окно. Несмотря на углубление от пули, сами стекла не треснули.
Фото: vk.com/9kino.live