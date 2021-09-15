Житель Мурино обнаружил следы от пуль на окнах квартиры – фото

В паблике «Девяткино LIVE | Мурино» сообщают: 14 сентября житель Мурино Всеволожского района заметил на окнах своей квартиры следы от пуль.

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По словам очевидца, стрельба велась ночью около 22:30.

Мужчина вызвал полицию и написал заявление. На место прибыли специалисты, которые осмотрели поврежденное окно. Несмотря на углубление от пули, сами стекла не треснули.

Фото: vk.com/9kino.live