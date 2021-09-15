Кадрами с сочными ягодами поделился местный житель.

На улице середина сентября, и в России продолжается ягодный сезон: местные жители активно ходят в лес за грибами и клюквой. Так, целых три лукошка сочных красных ягод удалось насобирать Сергею Васильеву – фотографии он опубликовал в группе «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ» «ВКонтакте». Публикация уже собрала немало лайков.

«Клюква, хороша!» — оценил кто-то из пользователей.

Ранее в конце августа на Елагином острове фотограф наткнулся на крошечные голубые грибы.