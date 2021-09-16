В Ломоносовском районе захоронили останки расстрелянных в годы войны мирных жителей

Церемонии захоронения останков мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны, состоялась 14 сентября в деревне Верхние Рудицы Ломоносовского района Ленобласти.

Фото: Следственное управление Следственного комитета по Ленинградской области

Ранее мы сообщали, что в ноябре 2020 года поисковики при раскопках у деревни Новая Буря обнаружили место расстрела мирных жителей. Погибшие – жертвы наступления немецкой группы армий «Север» на Ленинград в 1941 году. В земле были похоронены 23 человека, не менее пяти из них — дети.

Было возбуждено уголовное дело.