В Великобритании два завода прекратили работу из-за высоких цен на газ

Американская компания по производству удобрений CF Industries Holdings объявила о приостановке на неопределенный срок работы двух заводов в Великобритании из-за высоких цен на газ. Об этом сообщается на сайте компании.

— Останавливаем операции как в производственных комплексах Биллингхема, так и Инса из-за высоких цен на газ. Пока компания не может оценить сроки, когда возобновит производство, — говорится в сообщении.

Компания пока не может спрогнозировать, когда производственные комплексы снова начнут работу. Заводы в основном производят аммиачно-нитратные удобрения. Из-за этого цены на них могут вырасти, пишет Лента.