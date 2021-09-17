В Петербурге житель Мурино в пьяном угаре начал палить в воздух из пистолета

В Петербурге задержали жителя Мурино, который решил пострелять в воздух.

Вечером 16 сентября посетитель пивной на улице Кустодиева в Петербурге немного перебрал, после чего вышел на улицу и начал палить в воздух из пистолета. Испуганные очевидцы вызвали полицию.

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Прибывшие на место полицейские забрали с барной стойки травматический пистолет, рядом на полу обнаружили три гильзы и три резиновых шарика. Ранее задержанный — 43-летний безработный — был судим за хулиганство.