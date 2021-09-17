«Проголосовал. С надеждой на стабильное развитие любимой Ленинградской области», – подчеркнул зампред правительства Ленобласти Николай Емельянов.

В пятницу, 17 сентября, в Ленобласти стартовал первый день голосования по выборам в Государственную думу России и Законодательное собрание региона. Своим избирательным правом уже воспользовались многие жители Ленинградской области. Для избирателей открыты 1 004 избирательных участка, которые будут работать с 8.00 до 20.00.

Среди проголосовавших заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. Он отдал свой голос сегодня днем на своем избирательном участке в Кировском районе.

«Проголосовал. С надеждой на стабильное развитие любимой Ленинградской области», – подчеркнул он.