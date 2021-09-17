Спортивное мероприятие будет посвящено Всемирному Дню сердца.

В субботу, 18 сентября, в Волхове состоится легкоатлетический забег в честь Всемирного Дня сердца. По этой причине на семь часов перекроют проезд по нескольким улицам города. Об этом сообщает администрация района.

С 8:00 до 15:00 движение перекроют:

по Кировскому проспекту от ул. Александра Лукьянова до ул. Пирогова;

по ул. Пионерская от Кировского проспекта до ул. Волгоградская;

по ул. Волгоградская от д. 11 по ул. Волгоградская до ул. Пирогова;

по ул. Пирогова от ул. Волгоградская до Кировского проспекта;

по бульвару Чайковского (в обе стороны).

Изменения коснутся и движения общественного транспорта в обоих направлениях:

Кировский пр-т – ул. Маяковского – Волховский проспект – ул. Калинина – ул. Молодежная.

Любители пробежки смогут присоединиться к забегу на площади Ленина в 11 утра. На выбор будут три дистанции — 2, 4 или 10 км.