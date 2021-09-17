На пенсионера, стрелявшего в гатчинского депутата, завели уголовное дело

Сообщается о задержании стрелявшего в председателя потребительского общества в Гатчинском районе Ленобласти. Предметом спора стала затянувшаяся на 17 лет дележка земли.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Ленобласти в пятницу, 17 сентября, в отношении 67-летнего мужчины, устроившего стрельбу в центре Гатчины, возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК — «Хулиганство с применением оружия».

Пенсионер процессуально задержан на двое суток. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Напомним, резонансный случай произошел минувшим днем. В полицию поступило сообщение о стрельбе на Соборной улице в Гатчине. Прибывшие на место правоохранители двоих пенсионеров: одного — с оружием, а другого — с травматической раной ноги.

Оказалось, что мужчины 17 лет не могут поделить кооперативный земельный участок. Суды принимали сторону председателя кооператива, что не устраивало стрелка.