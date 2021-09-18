В Санкт-Петербурге без вести пропала 46-летняя женщина

О ее местонахождении нет никакой информации с 3 августа.

Ростом пропавшая 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в июне поступило 346 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.