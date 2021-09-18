Очередной этап «Чистых игр» пройдет в Санкт-Петербурге

Во Всемирный день чистоты, в Северной столице состоится масштабный экофлешмоб.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, в субботу 18 сентября в Санкт-Петербурге пройдет экофлешмоб «Чистые игры».

Мероприятие состоится в 40 точках по всему городу.

Отмечается, что победители смогут выиграть полезные призы:

сертификаты на покупки в онлайн- и экомагазинах;

услуги экотакси;

посещение аквапарков и СПА;

полёт в аэротрубе;

прогулки на SUP-бордах и многое другое.