Очередной этап «Чистых игр» пройдет в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Во Всемирный день чистоты, в Северной столице состоится масштабный экофлешмоб.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, в субботу 18 сентября в Санкт-Петербурге пройдет экофлешмоб «Чистые игры».

Мероприятие состоится в 40 точках по всему городу.

Отмечается, что победители смогут выиграть полезные призы:

  • сертификаты на покупки в онлайн- и экомагазинах;
  • услуги экотакси;
  • посещение аквапарков и СПА;
  • полёт в аэротрубе;
  • прогулки на SUP-бордах и многое другое.
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15.09.2021 168
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