Очередной этап «Чистых игр» пройдет в Санкт-Петербурге

Во Всемирный день чистоты, в Северной столице состоится масштабный экофлешмоб.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, в субботу 18 сентября в Санкт-Петербурге пройдет экофлешмоб «Чистые игры».
Мероприятие состоится в 40 точках по всему городу.
Отмечается, что победители смогут выиграть полезные призы:
- сертификаты на покупки в онлайн- и экомагазинах;
- услуги экотакси;
- посещение аквапарков и СПА;
- полёт в аэротрубе;
- прогулки на SUP-бордах и многое другое.
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15.09.2021 168