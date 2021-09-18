Алексей Брицун: ждать преображенную Расстанную площадь в Волхове осталось недолго

Глава администрации Волховского района сделал обход по участкам ремонта в городе.
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По словам Алексея Брицуна, в Волхове не прекращается реставрация ворот в парк 40-летия ВЛКСМ, идет расчистка участка перед Ледовой ареной.
Тажке, продолжаются работы на Расстанной площади, которая откроется в скором времени. Уже установлены опоры для освещения, идёт подготовка основания под тротуарную плитку и асфальт.
В свою очередь, глава администрации призвал жителей города прийти на избирательные участки и проголосовать так, как подсказывает сердце.
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17.09.2021 113