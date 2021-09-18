Алексей Брицун: ждать преображенную Расстанную площадь в Волхове осталось недолго

Глава администрации Волховского района сделал обход по участкам ремонта в городе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Брицун 24/7 (@britsunalexey)

По словам Алексея Брицуна, в Волхове не прекращается реставрация ворот в парк 40-летия ВЛКСМ, идет расчистка участка перед Ледовой ареной.

Тажке, продолжаются работы на Расстанной площади, которая откроется в скором времени. Уже установлены опоры для освещения, идёт подготовка основания под тротуарную плитку и асфальт.

В свою очередь, глава администрации призвал жителей города прийти на избирательные участки и проголосовать так, как подсказывает сердце.