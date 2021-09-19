Также в состав участка входят областные учреждения в Петербурге: Детская клиническая больница, Онкологический диспансер, Центр специализированных видов медицинской помощи. Здесь отдать свой голос могут пациенты и сотрудники, прикрепленные к этому участку.

В воскресенье, 19 сентября, в Ленинградской областной клинической больнице открыли временный участок для голосования. Здесь отдать свой голос могут пациенты и сотрудники, прикрепленные к этому участку. Участок развернут в центре телемедицины.

В состав участка также включены областные учреждения в Петербурге: Детская клиническая больница, Онкологический диспансер, Центр специализированных видов медицинской помощи. Об этом сообщает «Минус коронавирус. Ленобласть«.

Фото: Минус коронавирус. Ленобласть