В Ленинградской областной клинической больнице открыли временный участок для голосования

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Минус коронавирус. Ленобласть

Также в состав участка входят областные учреждения в Петербурге: Детская клиническая больница, Онкологический диспансер, Центр специализированных видов медицинской помощи. Здесь отдать свой голос могут пациенты и сотрудники, прикрепленные к этому участку.

В воскресенье, 19 сентября, в Ленинградской областной клинической больнице открыли временный участок для голосования. Здесь отдать свой голос могут пациенты и сотрудники, прикрепленные к этому участку. Участок развернут в центре телемедицины.

В Ленинградской областной клинической больнице открыли временный участок для голосования Ленинградская клиническая больница, избирательный участок
В Ленинградской областной клинической больнице открыли временный участок для голосования Ленинградская клиническая больница, избирательный участок

В состав участка также включены областные учреждения в Петербурге: Детская клиническая больница, Онкологический диспансер, Центр специализированных видов медицинской помощи. Об этом сообщает «Минус коронавирус. Ленобласть«.

Фото: Минус коронавирус. Ленобласть
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В Ленинградской областной клинической больнице открыли временный участок для голосования Ленинградская клиническая больница, избирательный участок
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