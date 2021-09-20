В России ОСАГО начали считать по новым тарифам

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает «Газета.ру», в России с 20 сентября вступает в действие новая методика расчета возмещения по ОСАГО, в ходе которого страховщики перепишут цены на запчасти. 

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Количество справочников, по которым рассчитывается возмещение, увеличат. А вместо одного реестра стоимости запчастей на всю страну теперь страховщики будут составлять для каждого региона свой.

Справочники, по которым считают цену запчастей для ремонта транспорта, привяжут к регионам и начнут чаще обновлять. Ожидается, что в них включат коэффициенты для машин, которых в предыдущем году застраховали не менее 500 в регионе.

Еще одним нововведением станет общественное обсуждение ценовых справочников на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

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